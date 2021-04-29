«Приветствуем деятельность правительства Азербайджана по разминированию территорий».

Об этом в ходе вебинара, проведенного Центром Анализа Международных отношений, сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

Он отметил, что ООН еще в 1998-м году поддержала создание ANAMA.

По словам Исагзаи, ANAMA проделала большую работу и достойно справляется с задачами.

«Я сам видел ужасы войны в Афганистане. Поэтому понимаю важность этого вопроса для Азербайджана», — отметил резидент-координатор (цитата по АПА).

Minval.az