Уже давно существует интерес к примирению Армении и Турции. Это принесет пользу всем в регионе — Армении, Турции, Азербайджану, Грузии. Это очень важный вопрос. Об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси.

«Это вопрос, в котором Минская группа может сыграть очень важную роль. Но есть, как я уже сказала, вопросы, которые, надеюсь, должны решаться через Минскую группу, чтобы мы могли достичь решения более серьезной проблемы примирения. Хотя война была остановлена конкретным действием, есть много важных вопросов», — сказала посол, слова которой приводит «Азатутюн».

Отвечая на вопрос, потеряли ли США интерес к региону или Россия стала более могущественной, с учетом того, что именно Москве удалось остановить войну, дипломат напомнила, что было несколько попыток добиться прекращения огня. «Нет сомнений в том, что Россия сыграла важную роль в прекращении войны, но независимо от того, была ли война остановлена конкретными действиями, мы видим, что есть еще много важных вопросов, которые необходимо решить.

Комментируя тот факт, что США оказывали Баку военную помощь на сотни миллионов долларов, посол отметила, что это «не военная помощь, а помощь в борьбе с терроризмом, которая призвана помочь Азербайджану обезопасить свою границу с Ираном, решить антитеррористические проблемы, которые вызывают обеспокоенность США и Азербайджана». Что касается помощи, военной помощи США Армении, дипломат напомнила, что Армения является членом ОДКБ, и членство Армении в этой организации «налагает очень серьезные ограничения на военную помощь, которую мы можем предоставить».

Minval.az