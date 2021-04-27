Я неоднократно была свидетельницей резни, которую устроили армянские захватчики в Карабахе.
Об этом заявила известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк.
Подробности – в репортаже ниже.
Я неоднократно была свидетельницей резни, которую устроили армянские захватчики в Карабахе.
Об этом заявила известная турецкая журналистка Фулья Озтюрк.
Подробности – в репортаже ниже.
Дата: 2021/04/27 21:21
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР, Мир
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