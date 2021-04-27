Азербайджано-иранская граница является границей дружбы. Ее охрана имеет огромное значение и для развития азербайджано-иранских связей. У нас есть граница с Исламской Республикой Иран и в других направлениях, и это в подлинном смысле слова граница дружбы и сотрудничества. Ею пользуются пересекающие границу граждане обеих стран. В то же время о развитии азербайджано-иранских связей свидетельствует и растущий с каждым годом объем грузов.

Об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с коллективом воинской части Государственной пограничной службы в Джабраильском районе.

«Находящийся поблизости Худаферинский мост является символом азербайджано-иранской дружбы. Он был освобожден от врага в День независимости – 18 октября прошлого года. Особую роль в освобождении этой территории от врага сыграли пограничники. Именно в этом направлении началась наша борьба за свободу, и спустя 44 дня Отечественная война завершилась победой нашей Армии, Вооруженных сил. На этой территории шли ожесточенные бои, они шли за каждое село, у нас были шехиды. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», — добавил глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Minval.az