Завтра в парламенте Турции пройдут обсуждения на тему «Вторая Карабахская война и военные преступления Армении», и «Фотовыставка военных преступлений» с участием председателя Великого Национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

На мероприятии будут обсуждаться несправедливые обвинения против Турции в связи с событиями 1915 года, военные преступления во второй Карабахской войне, нарушения прав человека с политической, правовой, научной и академической точек зрения, сообщает АПА.

Отметим, что панель подготовлена исследовательской комиссией по правам человека ВНСТ.

Minval.az