Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили командные курсы в Испарте (Турция) в рамках договора «О сотрудничестве в сфере военного образования», подписанного между двумя странами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Выступившие на церемонии поздравили выпускников с успешным завершением курса, подчеркнув важность военного сотрудничества двух стран. Выступая на церемонии от имени выпускников, лейтенант первого курса Эльсевар Алиев заявил, что они готовы успешно выполнить самые сложные боевые задачи.

Выпускникам были вручены сертификаты и подарки.



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