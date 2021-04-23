Ассоциация азербайджанских общин, самостоятельно действующая в Италии и объединяющая наших соотечественников, почтила память наших соотечественников, участвовавших в движении сопротивления во время Второй мировой войны и погибших за независимость этой страны.

Члены организации почтили память азербайджанцев, сражавшихся бок о бок с итальянцами, возложили венок, отражающий трехцветные флаги Азербайджана и Италии к мемориальному комплексу в городе Бергамо, пишет АЗЕРТАДЖ.

Было отмечено, что героизм и самоотверженность, проявленные азербайджанцами во Второй мировой войне за независимость Италии, свидетельствуют о глубоких корнях дружественных отношений между нашими странами и свидетельствуют о том, что эти глубокие узы от Кавказа до Апеннин будут и дальше успешно развиваться.

Президент общины Туран Садиги также направил обращение к мэру города Бергамо.

В обращении говорится, что члены организации посетили гору Монте-ди-Несе, где почтили память участников итальянского движения сопротивления, особенно 120 азербайджанцев, павших жертвами нацизма в конце Второй мировой войны — в апреле 1945 года. «Традиция почитания светлой памяти наших соотечественников будет продолжена и впредь. Мы их никогда не забывали и не забудем», — сказал он.

Minval.az