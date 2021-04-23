Статья основателя единственной франкоязычной газеты в Азербайджане Le Carrefour, франкоязычной журналистки Зейнаб Кязымовой «Один день в городе призраков Карабаха – Агдаме» (Une journée à Aghdam, ville fantôme du Karabakh) была опубликована на французском новостном портале musulmansenfrance.fr, при поддержке Агентства развития медиа.

В статье говорится, что все могилы на кладбищах, включая могилы азербайджанцев, убитых армянами в результате Ходжалинского геноцида, были разрушены оккупантами.

«Сегодня Агдам — это город призраков, в котором ничего не осталось, кроме руин. «Агдам стал «Кавказской Хиросимой», — приводит АПА слова автора.

В отчете также говорится, что Армения по-прежнему отказывается передать карты минных полей Азербайджану, что мешает усилиям азербайджанского правительства по восстановлению и возвращению мирных жителей и вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Со статьей можно ознакомиться по ссылке.

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