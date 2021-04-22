«Ракетный обстрел Гянджи нас очень удивил».

Об этом во время своего визита в Гянджу заявил журналистам французский юрист Ясин Якути.

«Мы стали свидетелями совершенного здесь преступления против гражданских лиц. Мы расследуем и глубже изучим произошедшее. Гянджа находится далеко от зоны боевых действий. Нас удивляет то, почему этот город подвергся ракетному обстрелу», — сказал он (цитата по Report).

Французские юристы проведут несколько дней в Гяндже и посетят территории, где во время войны погибли и получили ранения гражданские лица.

Minval.az