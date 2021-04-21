У России нет планов приобрести у Турции ударные беспилотники (БПЛА) «Байрактар», сообщили в среду в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», так как обладает собственными БПЛА подобного класса «Орион», которые поставляются как в российские Вооруженные силы, так и на экспорт», — сказала пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az