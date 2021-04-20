Нагорный Карабах страдал от армянской оккупации почти три десятилетия.

Об этом сказал депутат Турции от Диярбакыра Мехмет Мехди Экер на 11-м заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Он отметил, что в результате армянской оккупации почти один миллиард азербайджанцев был вынужден покинуть свои дома. В период этой незаконной оккупации азербайджанскому культурному наследию, инфраструктуре, экономике и экологии был нанесен серьезный ущерб.

Он добавил, что армянская армия не воздержалась от нападений на мирных жителей Азербайджана даже после того, как было согласовано гуманитарное перемирие. В результате около 100 мирных азербайджанцев были убиты и более 400 человек ранены не только в Нагорном Карабахе, но и в таких городах, как Гянджа и Барда, которые находятся далеко за пределами Карабаха.

«Более того, во время обстрелов мирных жителей Азербайджана армянские войска выпустили кассетные бомбы, которые запрещены международной конвенцией, ратифицированной более чем 100 странами. При этом были разрушены тысячи домов и общественных зданий. По международному гуманитарному праву все эти действия считаются военными преступлениями», – заявил турецкий депутат (цитата по Trend).

Он также выразил надежду на то, что международное сообщество выразит скорбь и протест и отнесется к этому конфликту, ссылаясь на международное гуманитарное право, без какого-либо отрицания армянской агрессии.

Minval.az