«Я думаю, что помощь Румынии в разминировании будет приветствоваться. Похоже, что разминирование является первой необходимостью на освобожденных территориях, поскольку это предварительное условие для очистки земель и подготовки к налаживанию дальнейшей инфраструктуры и гражданскому строительству».

Об этом заявил президент Центра предотвращения конфликтов и раннего предупреждения Юлиан Чифу (Iulian Chifu), комментируя вопрос о том, какое содействие Румыния готова оказать в восстановлении освобожденных территорий.

«Румынские компании доказали свою полезность при строительстве инфраструктуры, дорог и зданий, водоснабжения и в проектах по самообеспечению «зеленой» энергией «умных городов». Помимо инфраструктуры, социальная реконструкция, социальная сплоченность. Здесь мы могли бы быть полезны, как румыны, так и как представители страны ЕС», — заявил Чифу, слова которого приводит «Репорт».

Он также подчеркнул, что стоить помнить и об усилиях, которые необходимо приложить для примирения двух соседних стран, Азербайджана и Армении.

«Мы должны переходить от мирного сосуществования к добрососедским отношениям. Здесь мы также могли бы помочь. Итак, все это — постконфликтное полноценное восстановление, включая примирение, укрепление доверия и социальную инженерию», — заключил он.

Minval.az