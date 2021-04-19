Очень важно прекратить героизацию нацизма.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде в ходе 9-го заседания весенней сессии ПАСЕ.

Он отметил, что в центре Еревана стоит памятник нацистскому коменданту Гарегину Нжде, который убивал евреев и советских граждан.

«По данным американского агентства расследований, Армения является самой антисемитской страной в Европе. Более 70 процентов населения – антисемиты. Совсем недавно в центре Еревана было разрушено еврейское кладбище, при этом использовалась нацистская символика», – приводит «Тренд» слова депутата.

Он заявил, что только уважение к другой расе, религии может создать нормальную среду.

«Сотни тысяч азербайджанцев были жестоко изгнаны с территории Армении. Страна, основанная на ненависти, не имеет права говорить о толерантности», – подчеркнул Асим Моллазаде.

Он отметил, что очень важным моментом является культурное наследие. Тогда как на ранее оккупированных территориях Азербайджана было уничтожено все азербайджанское культурное наследие, а также города и музеи.

Minval.az