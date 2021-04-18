На интернет-сайте международного журнала экономики и финансов Испании elmundofinanciero.com опубликовано интервью АЗЕРТАДЖ профессора права Университета имени Короля Хуана Карлоса I, члена Панъевропейского международного союза Карлоса Уриарте Санчеса.

В статье отмечается, что 13 апреля в Дипломатической академии Азербайджана — Университете ADA прошла международная конференция «Новое видение Южного Кавказа: развитие и сотрудничество в постконфликтный период».

Особо подчеркнуто, что на этой конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с великолепной инициативой по продвижению диалога, мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Испанское издание доводит до внимания, что подобные инициативы, как международная конференция, несомненно, помогают залечить раны в постконфликтный период, который недавно образовался между Азербайджаном и Арменией, и являются явным признаком стремления Азербайджана к сотрудничеству со своими соседями. Это означает начало нового этапа надежд, который способствует стабильности и миру в регионе.

К.Уриарте уверен, что теперь, столкнувшись с этим позитивным предложением, наведением мостов между сторонами во главе с президентом Ильхамом Алиевым, со стороны властей Армении останется только место для положительной реакции. Противоположным было бы безответственное и неконструктивное отношение.

Испанский сайт цитирует профессора К.Уриарте: «Сегодня как никогда существует необходимость в стратегии развития и сотрудничества на Южном Кавказе, которая превратит Карабах в процветающий и стабильный регион мира. Надеюсь, когда этот регион снова будет обсуждаться в средствах массовой информации, то речь будет идти только о его красоте и о том, как приятно путешествовать в этой части мира, поскольку Нагорный Карабах станет перекрестком, объединяющим Запад с Востоком, Европу с Азией. Пусть будет так».

Minval.az