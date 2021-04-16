«Франция заинтересована в еще большем углублении связей с Азербайджаном».

Как говорится в сообщении отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявил посол Франции Закари Гросс в ходе встречи с председателем Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейновой.

Дипломат подчеркнул, что Франция всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, выразил удовлетворение окончанием войны и тем, что вынужденные переселенцы-азербайджанцы получили возможность вернуться на родные земли.

З.Гросс заявил о наличии позитивных традиций во французско-азербайджанских связях, выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами будет и в дальнейшем развиваться.

Minval.az