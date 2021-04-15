Состоялось заседание Комиссии по расследованию нарушений прав человека парламента Турции.

На заседании под председательством депутата от Бурсы Хакана Чавушоглу был обсужден отчет Комиссии, где отражены нарушения прав человека Арменией во время 44-дневной Отечественной войны.

Отмечено, что были проведены встречи с родственниками гражданских лиц, погибших в результате обстрела армянской армией азербайджанских городов Гянджа, Тертер и Барда, и собрана информация от уполномоченных лиц: «Во время Второй Карабахской войны армянская армия систематически нарушала нормы международного права, применяла запрещенное оружие, в том числе фосфорные снаряды, умышленно обстреливала населенные пункты, кладбища, школы, учреждения здравоохранения, памятники культуры» (цитата по «Анадолу»).

Было подчеркнуто, что Армения совершила военное преступление.

Также было отмечено, что 44-дневная война вызвала беспокойство у проживающих в Турции граждан армянского происхождения, никакого давления на армянскую общину не зафиксировано. Провокации некоторых СМИ были предотвращены, и меры, принятые правительством Турции для обеспечения безопасности граждан армянского происхождения, были положительно оценены.

После обсуждения Комиссия приняла отчет.

Minval.az