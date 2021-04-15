Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля 2021 года.

Л.Абдуллаева заявила, что в своем заявлении сопредседатели приветствовали прогресс, достигнутый в реализации совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года.

«Вместе с тем следует отметить, что большинство заявлений сопредседателей сосредоточено не на наиболее важных вопросах нового постконфликтного периода, а на ряде других идей и элементов. Позиция азербайджанской стороны в реалиях, созданных в результате победы в Отечественной войне, ясна. Наши приоритеты включают восстановление, реконструкцию и реинтеграцию наших территорий, затронутых 30-летним конфликтоми, и в результате этого процесса обеспечение равенства независимо от религии или какой-либо другой принадлежности для всех граждан, включая граждан армянского происхождения, проживающих на этих территориях в рамках конституционного строя Азербайджанской Республики. В то же время урегулирование конфликта создает перспективы для установления нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ. Мы надеемся, что в соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики сопредседатели определят и представят свои предложения о своей возможной роли в укреплении мира в новой ситуации», — сказала Л.Абдуллаева.

Minval.az