Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) опубликовали сегодня заявление.

В заявлении говорится:

«Сопредседатели с удовлетворением отмечают укрепление режима прекращения огня и внимательно следят за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года. Сопредседатели приветствуют значительные достижения в деле возвращения останков погибших и продолжающийся прогресс в деле расселения перемещенных в результате конфликта лиц, предоставления гуманитарной помощи и адекватных условий жизни, а также конструктивные дискуссии, направленные на разблокирование транспортных и коммуникационных линий по всему региону.

Сопредседатели напоминают сторонам, что необходимы дополнительные усилия для урегулирования остающихся проблемных областей и создания атмосферы взаимного доверия, способствующей долгосрочному миру. К ним относятся вопросы, связанные, в частности, с возвращением всех военнопленных и других задержанных в соответствии с положениями международного гуманитарного права, обменом всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования регионов; снятием ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе для представителей международных гуманитарных организаций.; сохранение и защита религиозного и культурного наследия; а также содействие прямым контактам и сотрудничеству между общинами, затронутыми конфликтом, а также другим мерам укрепления доверия между людьми.

Имея в виду условия своего мандата ОБСЕ и чаяния всех народов региона на стабильное, мирное и процветающее будущее, сопредседатели подчеркивают, что особое внимание должно быть уделено достижению окончательного всеобъемлющего и устойчивого урегулирования на основе хорошо известных сторонам элементов и принципов.

В этой связи сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей. Они вновь заявляют о своем предложении организовать прямые двусторонние консультации под их эгидой, с тем, чтобы стороны без предварительных условий рассмотрели и согласовали совместно структурированную повестку дня, отражающую их приоритеты.

Сопредседатели также выражают решительную поддержку продолжающейся деятельности и возможному расширению миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ и призывают стороны обеспечить полный доступ и поддержку ее усилиям. Сопредседатели подчеркивают свою готовность возобновить рабочие визиты в регион, включая Нагорный Карабах и прилегающие районы, для выполнения своей оценочной и посреднической роли. В этой связи сопредседатели напоминают сторонам о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа и максимальной гибкости передвижения в отношении маршрутов поездок сопредседателей в соответствии с их мандатом и предыдущей практикой».

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