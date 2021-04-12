«Это призрачное место. Армяне уничтожили здесь абсолютно все».

Об этом заявил посетивший Агдам исполнительный директор Центра стратегических исследований Исламабада Халид Акрам.

«Уничтожено все — мечеть Агдама, музей. Международное сообщество должно увидеть это. ООН должен принять к сведению военные преступления, совершенные Арменией за последние 27 лет», — приводит «Репорт» его слова.

Эксперт также осудил армянскую сторону за то, что она не передает Азербайджану карту минных полей: «Именно из-за этого здесь очень опасно. Я призываю международное сообщество оказать на Армению давление в этом вопросе».

Minval.az