Пакистан поддерживает Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

«Пакистан поддерживает Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий, и мы надеемся, что вскоре вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли», – сказал он (цитата по Trend).

Акрам подчеркнул, что Пакистан поддерживал Азербайджан с самого начала нагорно-карабахского конфликта.

«Мы видели, что во время Второй карабахской войны азербайджанский народ был един, и мы полностью разделяем радость Азербайджана по поводу освобождения земель», – добавил он.

Акрам отметил, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном восходят к 1991 году. Пакистан был в числе первых 3 стран, признавших независимость Азербайджана. Дипломатические отношения между странами были установлены в марте 1993 года.

Minval.az