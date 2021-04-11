В рамках проекта, инициированного Фондом защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH) и Международной ассоциацией врачей (AID), пять азербайджанских ветеранов Карабахской войны были обеспечены протезами.

Азербайджанские ветераны, лишившиеся конечностей во время войны в Карабахе, были доставлены в Стамбул. По завершении физиотерапевтических и реабилитационных процедур обеспеченные протезами ветераны вернутся в Азербайджан.

Ветеран Новруз Новрузов рассказал, что окончил экономический факультет Гянджинского государственного университета, а затем отправился служить в армию.

По словам азербайджанца, боевые действия начались незадолго до окончания его срока военной службы в пехотных войсках и он пострадал в результате минометного обстрела на участке фронта в районе Агдере.

«На этом участке фронта находилось пять человек. Четверо погибли, а я получил ранение в правую ногу, после чего провел в больнице 45 дней. Раненную ногу пришлось ампутировать из-за гангрены, сказал Новрузов, слова которого приводит «Анадолу».

По словам ветерана, он получил протез благодаря поддержке турецких гуманитарных организаций.

«До этого я ходил на костылях. Я очень рад получить протез. Спасибо благотворителям», — сказал азербайджанец.

Другой ветеран Ниджат Султанов рассказал, что учился в выпускном классе, когда началась война, и отправился на фронт добровольцем.

По словам ветерана, он провел в больнице около месяца и ему пришлось ампутировать ногу из-за начинающейся гангрены.

Азербайджанец сообщил, что ему поставили протез в Турции и он благодарен турецким властям за поддержку.

Между тем координатор центров протезирования AID профессор Яшар Татар сообщил, что борьба за Карабах очень важна для турок и мусульман.

«Спустя долгие годы эти земли были возвращены в результате боевых действий. Наряду с грандиозным успехом были и огочающие моменты. В частности, по приблизительным оценкам, около 1200 человек лишились конечностей в ходе боевых действий. Мы сразу же выразили желание поддержать Азербайджан в такой ситуации», — отметил профессор.

По его словам, изначально поступила просьба о помощи с 15 протезами.

«Мы сразу же привезли в Турцию пять человек, готовых к протезированию. Они приехали в Турцию на прошлой неделе. При изготовлении протезов использовался высокотехнологичный материал. Как видите, ветераны уже могут заниматься спортом», — сказал Татар.

Minval.az