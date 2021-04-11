«Мы, делегация Тюркского совета, приезжали в Гянджу и раньше, почти сразу после ракетного обстрела со стороны Армении. Это трагедия».

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) Гисмет Гезалов, который сегодня вместе с членами делегаций государств-членов Тюркского совета ознакомился со зданиями, разрушенными в результате ракетных ударов Армении в Гяндже.

Он отметил, что Тюркский совет постоянно поддерживал Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны, были сделаны соответствующие заявления от имени государств-членов организации: «Государства-члены Тюркского совета и после Второй Карабахской войны заявили о том, что окажут поддержку в восстановлении Нагорного Карабаха. В конце апреля этого года предусмотрено проведение бизнес-форума в рамках Тюркского совета. Цель этого бизнес-форума будет заключаться в том, чтобы собрать предпринимателей стран-членов совета и активно участвовать в осуществлении инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана» (цитата по АПА).

Minval.az