Началась поездка членов делегаций государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Гянджу.

В поездке участвуют ответственные министры в сфере информации и медиа и высокопоставленные официальные лица государств-членов Тюркского совета.

Делегация ознакомится со зданиями, которые были разрушены в результате обстрела армянской армией из баллистических ракет густонаселенной территории города во время 44-дневной Отечественной войны.

Отметим, что сегодня члены делегации совершили поездку в Агдамский район и воочию увидели вандализм и разрушения, совершенные армянами в городе Агдам.

Minval.az