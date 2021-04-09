Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов девятого апреля встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Как говорится в сообщении управления пресс-службы МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что организованный 31 марта этого года в формате видеоконференции неформальный саммит прошел успешно. Было подчеркнуто, что заседание Тюркского совета высокого уровня прошло, как всегда, в атмосфере дружбы, взаимопонимания и поддержки.

Генеральный секретарь Багдад Амреев сказал, что саммит в городе Туркестан Казахстана в связи с пандемией был проведен в формате видеоконференции, и встреча вновь продемонстрировала высокий уровень солидарности тюркоязычных государств.

Ссылаясь на III заседание ответственных за информацию и СМИ министров и высокопоставленных официальных лиц стран-участниц Тюркского совета в Баку, генеральный секретарь подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами в этой области.

Стороны также обменялись мнениями по мероприятиям, которые планируется провести в различных сферах в рамках Тюркского совета, подготовке к предстоящему Стамбульскому саммиту организации и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Minval.az