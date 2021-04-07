Министерство юстиции обеспечивает получение и рассмотрение запросов на экстрадицию в электронном виде в связи с глобальной пандемией. В прошлом году была достигнута экстрадиция из Германии, Боснии и Герцеговинф, Турции, Алжира и др. государств

в нашу страну лиц, объявленных в международный розыск по обвинению в таких преступных деяниях, как похищение людей, мошенничество и подделка официальных документов

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, 7 апреля была обеспечена экстрадиция из Германии гражданина Азербайджана, обвиняемого в таких преступных действиях, как подделка официальных документов путем обмана государственных структур этих стран с целью получения политического убежища незаконным путем для различных лиц, занимающихся незаконной деятельностью в иностранных государствах, и он был доставлен в нашу страну в сопровождении сотрудников министерства.

В целом за прошедшие 5 лет была обеспечена экстрадиция в Азербайджан более 200 преступников.

Таким образом, гарантируя принцип справедливости наказания, преступники нигде не чувствуют себя свободными и в безопасности.

Необходимые меры со стороны министерства в этой области будут продолжены и впредь.

Minval.az