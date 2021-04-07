Известный турецкий телеканал Haber Global попытался разобраться, откуда в распоряжении Армении появились «Искандеры».
Подробности – в нижеследующем видеорепортаже.
Известный турецкий телеканал Haber Global попытался разобраться, откуда в распоряжении Армении появились «Искандеры».
Подробности – в нижеследующем видеорепортаже.
Дата: 2021/04/07 21:39
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР, Мир
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