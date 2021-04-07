«Мы продолжаем сотрудничество с азербайджанскими братьями». Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что победа Азербайджана в 44-дневной войне в Карабахе имеет очень большое значение.

«Наше единство еще более окрепло в борьбе за Карабах. В этом убедились все. Тюрки нанесли удар железным кулаком по армянам. Положен конец оккупации, продолжавшейся дольше 30 лет. Победа, одержанная в Карабахе, впишется в историю золотыми буквами. Армии Турции и Азербайджана всегда и всюду должны быть вместе», — подчеркнул Х.Акар, слова которого приводит АПА.

Еще раз поздравив Азербайджан с завоеванной победой, он сказал, что в соответствии с требованиями времени и дальнейшей совместной деятельности Вооруженных сил двух братских стран подготовлена и начата реализация “Дорожной карты” по реконструкции и модернизации азербайджанской армии.

Minval.az