«Прежде всего, я хочу сказать, что это тяжелое зрелище».

Об этом заявил заместитель представителя Гамбии при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Абубакр Джах.

Он отметил, что члены делегации ОИС стали свидетелями масштабных разрушений в Гяндже: «Я молюсь, чтобы такие разрушения и трагедии больше никогда не повторялись. Мы стали свидетелями зверств армян против азербайджанского народа и гражданского населения. Мы осуждаем эти зверства, как и все мировое сообщество. Решительно осуждаем их и как представители государств-членов Организации исламского сотрудничества. Мы видим, что здесь были человеческие жертвы. Эти люди невиновны. То, что было сделано против них, действительно является наглядным примером терроризма».

Джах отметил, что присоединился к визиту, потому что хотел проявить солидарность с Азербайджаном: «Мы продемонстрировали нашу политическую солидарность, и теперь готовы также продемонстрировать экономическую солидарность в восстановительных работах» (цитата по АПА).

Minval.az