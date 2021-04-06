Начался визит в Гянджу постоянных представителей стран, входящих в Контактную группу Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении против Азербайджана.

Целью визита является ознакомление с военными преступлениями, совершенными армянской стороной в Гяндже во время Второй Карабахской войны, отмечает «Репорт».

Также запланированы встречи представителей Контактной группы ОИС в различных государственных структурах.

Сегодня члены делегации посетили Агдамский район. Они были проинформированы о разрушениях и вандализме, совершенных армянами в городе Агдам.

Minval.az