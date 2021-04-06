Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей в течение 10-15 дней.

Об этом сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Э.Озорал сказал, что в скором времени Джахит Багчы приступит к исполнению обязанностей: «После того, как я уеду, в течение 10-15 дней прибудет новый посол. Точная дата станет известна в ближайшие дни» (цитата по АПА).

Что касается того, в каком направлении Э.Озорал продолжит свою деятельность, он сказал, что это станет известно после возвращения в Анкару.

Minval.az