Президент Генеральной ассамблеи ООН, председатель 75-й сессии ГА Волкан Бозкыр 1-12 апреля посетит Турцию, Катар и Азербайджан.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Генассамблеи ООН Бренден Варма.

Он отметил, что в рамках визита в Турцию президент Генассамблеи ООН встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Мустафой Шентопом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает «Анадолу».

В.Бозкыр выступит в парламенте Турции о глобальных кризисах, многосторонности и ООН.

Пресс-секретарь отметил, что В.Бозкыр посетит также провинцию Хатай, где встретится с сирийскими беженцами.

После завершения визита в Турцию он посетит Катар и Азербайджан.

Minval.az