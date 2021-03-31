Ожидается депортация около 50 азербайджанских граждан, незаконно проживающих в Германии.

Это лица, которые долгое время предоставляли миграционным органам неверную информацию о своей личности и те, кому отказали в убежище, уточняет «Репорт».

В сопровождении сотрудников полиции и миграционного управления они уже доставлены из мест проживания в общежитие для депортируемых близ Мюнхенского аэропорта. 14 из них – члены одной семьи.

Ожидается, что граждане Азербайджана сегодня будут депортированы чартерным прямым рейсом в Баку.

Ожидающие депортацию лица уже прошли тест на коронавирус.

Minval.az