Создатель ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар находится с визитом в Баку.
Создатель ударного оперативно-тактического средневысотного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар находится с визитом в Баку.
Дата: 2021/03/31 20:48
Раздел: Азербайджан, Мир
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