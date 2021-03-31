Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) солидарен с правительством и народом Азербайджана в вопросе восстановления и интеграции разрушенных в результате войны территорий Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сегодняшней неформальной встречи лидеров государств-членов Тюркского совета в формате видеоконференции, пишет АПА.

В заявлении говорится, что Тюркский совет поддерживает нормализацию связей между Азербайджаном и Арменией.

В заявлении отмечено также, что Тюркский совет намерен повысить роль ценностей и интересов тюркского мира в еще большем признании и поддержке в региональном и мировом масштабе.

В документе город Туркестан объявлен одной из духовных столиц тюркского мира, подчеркнуто, что аналогичный статус может быть предоставлен в порядке ротации и другим известным древним городам тюркского мира.

Minval.az