Посольство Турции в Азербайджане поделилось информацией, где разъяснило новые правила въезда и выезда граждан Азербайджана и Турции на основе биометрического удостоверения личности нового поколения с 1 апреля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении посольства.

«Граждане двух стран смогут путешествовать в другую страну без визы в течение 90 дней, используя удостоверение личности нового формата. Гражданам Азербайджана по прибытии в Турцию, а гражданам Турции при выезде из Турции, будет предоставлена ​​»Форма въезда-выезда» на двух языках с приложением штампов въезда-выезда. Граждане обеих стран должны предъявить документ сотрудникам пограничных пунктов вместе со своими удостоверениями личности во время транспортировки, а также въезда и выезда в Турцию и в Азербайджан.»

Как заявляет посольство Турции, биометрическое удостоверение личности нового поколения может использоваться в качестве проездного документа только для прямых поездок между Турцией и Азербайджаном.

«Заявления на вид на жительство не могут быть поданы биометрическими удостоверениями личности нового поколения», — добавляет посольство.

Minval.az