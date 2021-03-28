Сообщения о фактах незаконной охоты со стороны иностранных граждан в Государственном природном заказнике в Гахе и на других территориях нашей страны очень разочаровали нас.

В частности, охота на птиц занесенных в Красную книгу или считающихся редкими видами, в том числе на стрепета, Кавказского журавля, каракары-каранчи, после окончания сезона охоты, вызвала в азербайджанской общественности соответствующий резонанс.

Так, в современном Азербайджане такие преступления против природы недопустимы. Трудно понять умышленное создание человеком дополнительного стресса для окружающей среды на фоне негативных процессов, происходящих на планете в целом, в регионе и нашей стране, в том числе изменения климата, стремительного уничтожения биоразнообразия и ареалов обитания животных, загрязнения и других проблем.

Крайне жесткая реакция активистов-экологов и простых граждан нашей страны на эти действия свидетельствует о повышенном внимании к экологическим вопросам в нашем обществе.

Об этом говорится в публикации общественного объединения IDEA в соцсети Instagram по поводу незаконной охоты арабвских туристов в Гахском районе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IDEA Campaign (@idea_campaign)

Minval.az