Кремль распространил информацию о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора было продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, подчеркнуто, что имеется в виду координация действий России и Турции в интересах социально-экономического развития региона.

Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Кроме того, лидеры России и Турции обсудили укрепление сотрудничества в борьбе против пандемии коронавируса, затронули крупные совместные проекты двух стран в энергетической сфере.

Minval.az