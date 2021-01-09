Между Францией и Арменией очередной взлет дипломатической активности. Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. Особые отношения Франции с Арменией ни для кого не секрет. И, конечно, особую пикантность этому разговору придает то обстоятельство, что совсем недавно Макрон называл Пашиняна «неадекватом». То, что после подобных «любезностей» разговор все же состоялся, свидетельствует о многом. В том числе с учетом геополитических сдвигов в регионе в целом и возможных политических подвижек в самой Армении.

Победа Азербайджана в Отечественной войне надолго определила политические «тренды» всего региона, в том числе и проигравшей Армении. Где продолжается весьма болезненный процесс «послевоенной перезагрузки», в том числе в такой деликатной сфере, как внешняя политика. Многие эксперты вполне ожидаемо ищут ответ на вопрос, закончил ли Никол Пашинян свои «эксперименты» с «прозападными» рывками. В своем новогоднем обращении Пашинян как бы пообещал укреплять отношения с РФ. Но эксперты уверены: куда большую пищу для размышлений дают другие «сигналы», и в частности, нашумевшая статья Пашиняна «Корни 44-дневной войны». Где премьер-министр Армении фактически возложил ответственность за поражение Армении…на Россию. Которая, по его версии, продвигала на переговорах в Карабахе формулу «5 +2», вместо того, чтобы устроить «выкручивание рук» Азербайджану и продвигать армянскую повестку дня. За что удостоился язвительного комментария от российского телеведущего Владимира Соловьева: «То есть во всем виновата Россия? То есть это не Никол танцевал в Шуше, не Никол убирал проверенных офицеров с должностей, не Никол назначал дилетантов на ответственные посты, не Никол оказался не готов к войне и не Никол верховный главнокомандующий? Просто нет слов»

Можно, конечно, предположить, что Пашинян просто пытается сбросить с себя груз ответственности и за срыв переговорного процесса, и за военный разгром, раздавая обвинения всем и вся, от своих предшественников во власти до внешних игроков. Это правда. Но не вся. Просто потому, что не следует забывать о многих пикантных фактах в политической биографии Пашиняна вообще и его связи с Джорджем Соросом в частности.

Можно долго спорить, был ли приход Никола Воваевича к власти в Армении классической «цветной революцией» или нет. В конце концов, Пашинян вскоре после прихода к власти поспешил заявить, что его «революция» не имеет внешнеполитической повестки дня. Но это официальная версия. А в реальности уже через несколько недель после своего прихода к власти, вопреки настойчивым призывам Москвы к своим союзникам прервать все связи с Североатлантическим альянсом, отправился на саммит НАТО. Дальше — больше: в Армении на уровне министра обороны начали прозрачно намекать на возможность пересмотра подписанных с РФ соглашений о военной базе в Гюмри и об охране границ Армении с Ираном и Турцией, которую осуществляют российские пограничники. И уж тем более изрядную пищу для размышлений присутствие в его «команде» тех самых «соросовских» грантополучателей. По подсчетам ереванских СМИ, примерно каждый пятый представитель парламентской фракции Никола Пашиняна — «Мой шаг» — получал гранты от Джорджа Сороса. На пост заместителя министра образования и науки вскоре после победы «шашлычной революции» был назначен Сос Аветисян — бывший координатор одной из программ фонда Сороса. Специальную следственную службу Армении — Сасун Хачатрян, брат председателя совета директоров фонда Сороса в Армении Давида Хачатряна. Вице-спикер парламента Лена Назарян, руководитель аппарата премьер-министра Лиана Далтахчян и руководитель государственного кадастра недвижимости Сархат Петросян — координаторы и руководители программ «Центра регионального развития», также управляемого фондом Сороса. Пост секретаря Совета безопасности Армении занял Армен Григорян, который весьма тесно сотрудничал с многими «грантовыми» западными НПО. Пост советника премьер-министра Армении по горячим следам занял Арсен Хачатрян, выпускник университета Джорджа Мэйсона (США), который, как уже рассказывал Minval.az, успел поработать репортером армянской редакции «Голоса Америки», причем в Вашингтоне, а не в Армении, являлся главным редактором основанного при финансовой поддержке американского Национального фонда поддержки демократии (NED) и грузинского представительства фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса новостного издания Aliq Media, функционирующего в Тбилиси. А его супруга, Соня Шахриджян, работала на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси. Именно Хачатрян, уверены многие, посоветовал Николу Пашиняну арестовать ни много ни мало действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Справедливости ради, Хачатряна «ушли» с должности советника уже в августе 2018 года, но факт как минимум примечательный. Как и то, что с марта 2019 года «соросовские» НПО в Армении освобождены от налогов.

Есть, конечно, мнение, что затем с «прозападными рывками» Никол Воваевич покончил, да еще и изрядно подпортил свои отношения с США и НАТО, когда отправил в Сирию в состав российского контингента армянских саперов и еще пытался во всех смыслах подорвать энергетические проекты Азербайджана. Но вот изрядную пищу для размышлений дает и такой факт: уже в разгар боевых действий Никол Пашинян пытался навести мосты с НАТО — опять-таки через Францию. И если теперь он вновь проводит телефонные переговоры с Эммануэлем Макроном — это уже повод задать вопрос, не замышляют ли в Ереване очередную попытку «навести мосты с Западом».

Другое дело, окажет ли Запад ожидаемую поддержку Пашиняну. Который, конечно, «соросенок», но вот добиться реальной корректировки политического курса Армении, вывести с ее территории российских солдат и пограничников, увы и ах, не смог. Другой вопрос, как далеко готов зайти Никол Пашинян в своих попытках все же вымолить любовь Запада. Где главной «разменной монетой» для Армении будут, конечно же, интересы России.

Minval.az