Среди произведений британского юмора есть и такое: «Чем отличается фермер от джентльмена? — Если фермер наступит в ослиный навоз, то он оботрет сапог, а джентльмен будет упорно делать вид, что «амбре» не от него». Насколько популярен этот анекдот-притча в российских высших эшелонах власти, судить не беремся. Но в Азербайджане уже несколько недель в центре внимания политиков, журналистов и экспертов находятся поставки Армении российского оружия — во время и сразу же после вооруженной провокации, предпринятой Иреваном на Товузском направлении. Более того, как показывают данные, имеющиеся в распоряжении Minval.az, начиная с 25 августа, российские военно-транспортные самолеты Ил-76 каждый день — каждый день! — совершают рейсы по отработанному «кружному» маршруту Минводы — Моздок — Актау — Туркменбаши — Новшехр — Решт — Мегри — Ереван. И доставляют эти самолеты в «российский форпост» оружие и боеприпасы, а не плюшевых мишек.

Министр обороны России Сергей Шойгу на полном серьезе заявил: дескать, эти самолеты доставляли «стройматериалы на базу в Гюмри». Неудивительно, что эта смехотворная и напрочь лишенная хоть какого-то смысла и логики версия никоим образом не удовлетворила официальный Баку. Наблюдатели сразу же отметили, насколько холодно прошли переговоры Шойгу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Азербайджанской Республики не отметил стратегического партнерства России и Азербайджана и охарактеризовал связи двух стран только как «сотрудничество». В дипломатии такие нюансы несут огромную смысловую нагрузку. Особенно с учетом предыстории вопроса вообще и телефонного разговора президентов Азербайджана и России в частности, где Ильхам Алиев отметил необходимость внести ясность в вопрос перевозок оружия в Армению. Но если вся «ясность» российской стороны — это смехотворные заявления Шойгу насчет «строительных работ»…Тем более не стоит подробно останавливаться на тех заверениях в дружбе, которые послушно тараторил министр иностранных дел России Лавров (Калантаров). Судя по всему, в «первопрестольной» просто не до конца отдают себе отчет, насколько сильно и в каком направлении изменилась ситуация. И уж тем более не задумываются, как она выглядит без «стройматериалов от Шойгу».

Прежде всего, Армения, при нешуточной внешней поддержке, судя по многим признакам, готовится к новому витку агрессии. Тому предостаточно свидетельств. Прежде всего, эта имеющая отчетливый «трубопроводный подтекст» армянская провокация на Товузском направлении. Изрядную пищу для размышлений дают озвученные армянскими агрессорами угрозы ударить по Гяндже. Еще одним признаком милитаризации, точнее, «истерии цвета хаки» стало решение о создании в Армении стотысячного «ополчения». И на этом фоне поставки в Армению более чем 500 тонн «военных грузов» получают вполне понятное «прочтение».

Более того, эти военные поставки вызывают беспокойство не только в Азербайджане. В то время, когда российская военно-транспортная авиация развила прямо-таки «челночную активность» по маршруту Минводы — Моздок — Актау — Туркменбаши — Новшехр — Решт — Мегри — Ереван, самолеты российских ВВС летали уже из Армении в Иран, Кувейт и Сирию, и тоже везли оружие и боеприпасы, а никакие не «стройматериалы». Чем еще раз подтвердили, что Армения активно используется в качестве «перевалочного пункта» для поставок российского оружия на Ближний Восток. Один из маршрутов заканчивался в сирийской Латакии. А Армения, напомним, единственная страна — член ОДКБ, которая отправила в Сирию на помощь России свой военный контингент. Чем еще раз продемонстрировала свой статус даже не близкого союзника, а послушного форпоста России.

В мире спецслужб есть старое правило, которого придерживаются практически все: проваленными явками и засвеченными «каналами» пользоваться ни в коем случае нельзя. Военные разведчики, в свою очередь, тоже знают: пользоваться тропой, где уже однажды «засветились» и «попались» — заведомый путь к провалу. Вряд ли об этом не знают в высших эшелонах российской власти. Только вот…несмотря на бушующий скандал и регулярно появляющиеся в СМИ Азербайджана подробности про «секретные авиаперелеты», российские высокопоставленные госчиновники продолжают делать вид, будто бы ничего заслуживающего внимания не происходит, а скандальное «амбре» исходит не от них.

Только вот это не значит, что и все остальные будут послушно «смотреть в сторону» и поддерживать «джентльменский имидж» Москвы. Речь идет не о чьей-то неосторожной фразе или статье в газете — речь, если кто забыл, о поставках оружия. И в Баку в условиях армянской агрессии не сомневаются, в кого из этого оружия будут стрелять. И уже задают вопросы: как подобного рода деятельность сочетается со статусом РФ как сопредседателя Минской группы ОБСЕ? И ролью посредника в конфликте?Российское оружие еще не «заговорило» на линии фронта и, с учетом современных военно-технических реалий и опыта «локальных конфликтов», вовсе не является стопроцентной гарантией военного успеха Армении, но вот ущерб позициям Кремля оно уже нанесло, и не только в Азербайджане, кстати говоря. В полном соответствии со старой армейской мудростью: «Пули летят не туда, куда ты хочешь, а туда, куда ты прицелился»

И уж точно не стоит удивляться, что этот «оружейный траффик» уже нанес огромный ущерб авторитету России в азербайджанском обществе. И понятно, что в результате такой вот «мудрой политики» Кремль продолжает стремительно терять друзей — просто потому, что никак не научится видеть в своих соседях не «бывшие республики», которые «не рискнут» и «не посмеют», а независимые государства со своими интересами и со своим государственным достоинством. И если Кремль будет по-прежнему раз за разом упускать шансы на реальную «работу над ошибками», то в какой-то момент следующего шанса может и не представиться.

А за ошибки в политике приходится очень дорого платить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az