Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в поддержку операции Израиля против Ирана.

В эфире телеканала ZDF он сказал: «Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Канцлер отметил, что испытывает уважение к израильской армии и израильскому руководству за их действия в конфликте с Ираном.

В свою очередь в интервью телеканалу Welt канцлер заявил, что США, судя по всему, еще не приняли решение о вмешательстве в ситуацию на Ближнем Востоке. «Очевидно, еще нет решения со стороны американского правительства», — сказал политик, добавив, что оно, «по всей видимости, будет принято в ближайшее время». По его мнению, это зависит от того, насколько Тегеран «готов вернуться за стол переговоров». «Если нет, то может иметь место такое новое развитие [событий], но мы должны еще подождать», — заявил он, добавив, что власти Ирана после ударов Израиля «больше не вернутся к старой мощи».

