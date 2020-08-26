В Беларуси объявлена «политическая воздушная тревога»: как заявил министр обороны страны Виктор Хренин, через западную границу в Беларусь могут проникнуть «деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада», а с расположенных в Польше аэродромов готовы взлететь восемнадцать истребителей F-16 — чтобы свергнуть Александра Лукашенко. Накануне здесь уже объявляли о «воздушном вторжении», но со стороны Литвы: правда, как оказалось, «вторгся» в воздушное пространство Беларуси «зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой». То есть государственным флагом Беларуси времен Шушкевича. В воздух подняли вертолеты, полет пресекли — без применения оружия. В этот день в странах Балтии проходила акция солидарности с Беларусью, выстраивались «живые цепи», участники которых, в числе прочего, и запускали в небо воздушные шары. Но чтобы против таких шариков поднимать в воздух военные вертолеты? Искушенные наблюдатели напоминают и о другом: в 2010 году белорусская ПВО сбила воздушный шар с двумя американскими воздухоплавателями. Оба пилота погибли. Зато через два года «просмотрела» зафрахтованный шведскими правозащитниками легкий самолет, который залетел из Литвы и сбросил над страной «десант» плюшевых мишек на парашютиках с «правозащитными» лозунгами. Еще раньше были приведенные в боевую готовность войска на западной границе (с теми же Польшей и Литвой). Еще больше информации к размышлению дает появление перед камерами Александра Лукашенко и его сына Николая с оружием в руках, причем как раз в то время, когда в Минске продолжались массовые митинги…

И как это все понимать?

Для Азербайджана происходящее в Минске имеет далеко не умозрительный интерес. У нашей страны с Беларусью — налаженное партнерство во многих сферах, включая и политику, и экономику, и поставки оружия. И что же — прогнозировать, кто придет на смену Лукашенко? Или отмахнуться, понадеявшись, что народные протесты скоро «перегорят»? Или сделать ставку на то, что отношения Баку и Минска вошли в ту сферу, когда это уже государственные интересы, а значит, внутриполитические предпочтения тут должны отойти на второй план?

Но на самом деле все не так просто. И ставки для Беларуси куда выше. Речь идет не о том, останется ли Лукашенко, а если нет, то кто придет ему на смену. Вопрос куда жестче: сохранит ли Беларусь свою государственность и реальную независимость?

Соблазнительно, конечно, принять поднятые в воздух вертолеты против воздушных шаров, объявление мобилизации на западных границах и т.д. за признаки «перепуга» официального Минска. Только вот еще недавно, когда в соцсетях восторженно комментировали фотографию, где участники «протестного» митинга поднялись на садовую скамейку, аккуратно сняв обувь, эксперты предупреждали: такая высокая культура поведения — это, конечно, хорошо, но революции в мягких носочках не делаются.

Другое дело, что протесты, даже «в мягких носочках», оказались опасно многочисленными. Требуемой и ожидаемой поддержкой власти в Беларуси уже не располагают. Что ставит Лукашенко и его команду перед выбором: или объявить повторные выборы, проиграть и уйти, или…попытаться удержаться у власти на штыках. А если учесть, что армия и силовые структуры — это тот же народ, но с оружием, то…

А вот тут начинается самое интересное. И самое опасное для Беларуси. Все то, что делается на западных границах, появление Лукашенко с оружием и т.д. — это не «отрыв от реальности», а вполне читаемый месседж. Во-первых, Александр Григорьевич сдаваться оппозиции не намерен. А во-вторых, и «в-главных», таким образом Лукашенко еще и стремится засвидетельствовать свою верность Кремлю и дать понять, что с «ходками на запад» покончено.

Более того, и независимые российские, и оппозиционные белорусские источники уверенно говорят о прибытии на помощь Лукашенко российских специалистов. Наличие в Минске российских пропагандистов подтвердил сам Лукашенко. Более того, появление на «пролукашенковских» митингах людей в футболках и «толстовках» со слоганом и хэштегом #ябатька в Беларуси восприняли как указание на деятельность российских политтехнологов: удивительно, но в самой Беларуси Лукашенко не называют «Батькой». На размышления наводит и резкий рост популярности в Беларуси российских сайтов, которые здесь ранее не пользовались спросом: «Южный Федеральный — газета Южного федерального округа», Росбалт и даже ukraina.ru, популярный в оккупированном Донбассе. Что уже прямой намек на присутствие в Беларуси их постоянных читателей. В лучшем случае это, как предположили белорусские эксперты, прибывшие с Донбасса штрейкбрехеры — взамен бастующих шахтеров «Белкалия». Но не ислкючено и присутствие российских «силовиков». Помощь в удержании власти от Москвы Лукашенко, по всей видимости, получил. Что само по себе примечательно: еще совсем недавно Кремль явно готовил в Беларуси «прокремлевскую альтернативу» Лукашенко в лице «газпромовца» Бабарико и той же Тихановской, которая в Европарламенте заверяет всех и вся, что ее революция не имеет геополитического подтекста, слово в слово повторяя недавние заверения Никола Пашиняна. Но теперь, похоже, в Кремле здраво рассудили, что революция, даже в мягких носочках — дело слишком непредсказуемое, и лучше оставить у власти Лукашенко, который для Запада надолго «персона нон грата».

Но вот чего Кремль потребует взамен? Одного только перехода белорусских «голубых фишек» — а это и «БелАЗ», и «Белкалий», и сельскохозяйственное машиностроение, и ВПК — под контроль России Москве может оказаться недостаточно. Как минимум от Лукашенко могут потребовать размещения в Беларуси российских баз и участия в российских военно-политических «акциях». А это не только, скажем, гипотетическая отправка белорусских призывников в Сирию, но и планы РФ в отношении Сувалкского коридора, узкой полоски земли, где соприкасаются территории Польши и Литвы, зажатой между Беларусью и Калининградом. Вряд ли случайно, что РосСМИ уже растиражировали заявление новоявленного и доселе мало кому известного Дмитрия Джангирова, которого представили «украинским политологом»: дескать, если начнется война между Беларусью и Польшей, то белорусская армия за день отрежет Польшу от «Прибалтики», то есть стран Балтии, а за неделю вообще разгромит польскую армию. Как бы предполагалось, что первыми ударят зловредные «натовцы», но, как показывает практика, «воздушным вторжением» здесь могут назвать даже воздушные шары. И если даже до войны дело, будем надеяться, все же не дойдет, то весьма вероятно «форсирование интеграции» в рамках проекта Союзного государства, вплоть до «растворения» белорусской государственности как таковой. Тем более что очередное «возвращение в родную гавань» необходимо уже Путину после «обнуления сроков», и Беларусь здесь — вполне логичный кандидат.

Другой вопрос, какую цену в этом случае придется платить уже Москве. Просто потому, что внутриполитический конфликт между Лукашенко и оппозицией превратится в этом случае в движение за независимость Беларуси — со всеми, как говорится, вытекающими.

Главное, чтобы и в Москве, и в Минске об этом подумали вовремя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az