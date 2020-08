Экоактивистка Грета Тунберг вернулась в школу после годового перерыва. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Мой академический год закончился, и я так рада снова вернуться в школу!» — написала Тунберг.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020