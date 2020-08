Протестующие штурмуют Министерство экономики Ливана, передает местный телеканал MTV.

На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

По последним данным, в результате столкновений в Бейруте пострадали более ста человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что участники беспорядков ворвались в здание МИД в Бейруте. Вслед за ними, по данным СМИ, вошли военнослужащие.

Outside #Lebanon ’s occupied economy ministry. A fire has been lit. Protesters chanting “fire” and “come down” to the protesters inside. pic.twitter.com/tZx9nZhcNB

🇱🇧In Beirut, an anti-government rally led to riots. There are constant clashes between the protesters and the police, especially outside the parliament building, where the police used tear gas and pelted them with stones in response.@serious_war_eng pic.twitter.com/BHokp4ZdAt

— Serious War (@serious_war_eng) August 8, 2020