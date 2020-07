В США протестующие против расизма снесли еще одну статую Христофора Колумба и сбросили ее в бухту. Инцидент произошел в американском городе Балтимор, пишет The Baltimore Sun.

Разъяренные люди набросили веревку на памятник, повалили его, после чего покатили в сторону городского порта и скинули в воду.

Памятник Колумбу был установлен в 1984 году.

Напомним, протестующие обвиняют испанского мореплавателя Колумба (1451—1506), открывшего для европейцев Новый Свет, в геноциде коренного населения Америки. Активисты сносят установленные ему памятники в крупных городах по всей стране. Протестующие также демонтировали памятники первому президенту Джорджу Вашингтону, а также автору гимна страны Фрэнсису Скотту Ки.

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz

#BREAKING: Vandals tear down Christopher Columbus statue in Baltimore and have now thrown it into the city’s Inner Harbor

pic.twitter.com/Wpv7hooe05

— Breaking911 (@Breaking911) July 5, 2020