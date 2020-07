Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши сообщил на своей странице в Twitter, что у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Сегодня днём я почувствовал небольшую температуру и немедленно самоизолировался дома. К настоящему моменту тест на COVID-19 показал положительный результат», — сообщил министр.

Он добавил, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers.

— Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020