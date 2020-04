Бразильские экологи объявили о рождении тапира в дикой природе — такого не происходило уже более ста лет, с 1914 года. Зверек появился на свет недалеко от Рио-де-Жанейро, пишет журнал «Нож».

Тапиров в Бразилии уничтожили из-за их ценного мяса и шкур, в тех пор их было очень мало и жили они только под присмотром людей. В 2016 году организация, которая занимается защитой фауны в стране, запустила проект по восстановлению численности тапиров.

Olhem que legal! Outro vídeo da antinha nascida na @REGUABrasil

Another shot of the baby tapir Born at Reserva Guapiaçu. #rewilding #reintroduction @NewsRewilding @RewildingS https://t.co/doQiaduQ87

— Refauna (@projeto_refauna) March 22, 2020