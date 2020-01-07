«Точечная ликвидация» иранского генерала, командующего спецподразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани ещё долго останется в центре внимания экспертов многих стран. Слишком уж масштабными могут оказаться и, скорее всего, окажутся его последствия. Намеренно оставим в стороне чисто военную оценку такого рода акций, их возможные последствия, «плюсы», «минусы» и тем более исторические экскурсы в стиле «после устранения Усамы бен Ладена «Аль-Каида» уже не набрала прежней мощи» и «союзники в годы второй мировой войны так и не решились на «ликвидацию» Гитлера». Важно другое. Американский удар по кортежу иранского генерала на территории Ирака без согласия и даже уведомления официального Багдада был явным нарушением международного права. Неслучайно, что единого мнения нет даже в самих США: если члены команды Трампа заявляют, что «убрали с поля боя плохого парня», демократы из Конгресса США требуют рассекретить обоснования для воздушного удара по кортежу Сулеймани — и это несмотря на то, что ещё в апреле 2019 года США признали «Аль-Кудс» террористической организацией. Тем более возможные риски и сценарии обсуждаются на «национальном уровне» в тех странах, кого в той или иной мере могут затронуть события в Иране и вокруг него. В том числе и на Южном Кавказе, где есть такой очаг напряженности, как оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Будем реалистами: по ту сторону линии фронта вынашивали и вынашивают планы «террористической войны» против Азербайджана. Более того, министр обороны Армении Давид Тоноян открыто грозил Азербайджану, что, дескать, «штурмовые группы» армянских «зинворов» нанесут удары «в глубоком тылу», «создадут хаос» и т.д., а армянские эксперты услужливо поясняли, что министр имел в виду удары по трубопроводам и железным дорогам. Тем более нет сомнений, что террористическая инфраструктура создаётся именно на оккупированных азербайджанских землях — то есть во внеправовом пространстве.

Есть серьезные основания полагать, что на захваченных землях идет и активная подготовка террористов из числа этнических талышей, лезгинов и т.д. — история с подготовкой в Армении боевиков «Садвала», которые затем взрывали в Баку метро, дает здесь изрядную пищу для размышлений. Как и действующее в оккупированной Шуше «талышское радио», кстати говоря. Наконец, небезызвестный Семен Багдасаров активно зазывал в Карабах боевиков РКК. На территории Армении они действительно «мелькали». Потом «растворились», и то, что перебрались именно в Карабах — это больше чем версия. И уж тем более вся эта инфраструктура— вполне законная военная цель. Тем более законными военными целями являются и главарь созданного Арменией в Карабахе оккупационного режима Бако Саакян, и, к примеру, соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян, который в Карабах регулярно наезжает.

Намеренно оставим в стороне чисто военную оценку такого рода акций, их возможные последствия, «плюсы», «минусы» и тем более исторические экскурсы в стиле «после устранения Усамы бен Ладена «Аль-Каида» уже не набрала прежней мощи» и «союзники в годы второй мировой войны так и не решились на «ликвидацию» Гитлера». Важно другое. Американский удар по кортежу иранского генерала на территории Ирака без согласия и даже уведомления официального Багдада был открытым нарушением международного права. А в случае с Карабахом Азербайджану предстоит действовать на собственной территории. Так что неудивительно, что американский удар по Сулеймани вызвал в Армении такую панику, что ее даже не получается надежно скрыть.

По горячим следам американского удара, 3 января, в армянском секторе соцсетей поднимается такая паника, что «гасить» ее берётся Никол Пашинян собственной персоной. В своём «Фейсбуке» он изрёк: «Республика Армения, ее граждане и многочисленные туристы, находящиеся в нашей стране, живут в привычном русле. А доморощенным геополитикам, которые хотят сеять панику, дам один совет, спокойно сидите на месте». Но спокойно сидеть на месте не получается: ситуацию вокруг Ирана обсуждает руководящий состав минобороны Армении, подаёт голос оккупационный режим в Карабахе — так называемый «МИД Нагорного Карабаха» заверяет, что находится на постоянной связи с Иреваном и выражает надежду на урегулирование ситуации исключительно мирным путем, наконец, Пашинян опять «постит» в Фейсбуке нечто глубокомысленное: «В этой ситуации мы не можем вовлекаться в антииранские и антиамериканские действия».

Только вот погасить панику не получается. В Армении понимают: « горячий сценарий» вокруг Ирана означает для неё катастрофу. Закрытие ещё одной границы становится пугающе реальным. Тем более что именно через Иран идут в Армению российские военные грузы. И если эта «форточка» закроется, мало не покажется. А она может «закрыться» и в случае войны, и в случае внутрииранской «нестабильности». Наконец, сотрудничали Иреван и Тегеран в самых деликатных сферах, от ВПК до разведок. Именно через «многострадальную христианскую Армению» прокачивалось оружие для проиранских группировок в Ираке. Иреван едва не угодил под американские санкции. Так что теперь в Армении многих по понятным причинам прошибает холодный пот: а что, если США продолжат свою войну с Ираном на территории «третьих стран»? И следующий удар может быть нанесен по одному из иранских «объектов» в Армении? А тут есть и разведывательные станции, и наблюдательные пункты. К тому же масштабная оружейная контрабанда не может обходиться без складов. Есть, конечно, надежда, что США не станут наносить удары по члену ОДКБ и «форпосту России». Но, во-первых, эти гарантии не распространяются на оккупированные азербайджанские земли. А во-вторых, и «в-главных», свои ударные дроны есть у Азербайджана. И они уже показали себя в деле — в апреле 2016 года. Так что армянским оккупантам лучше не «сидеть на месте», а поскорее убираться с чужих оккупированных земель.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az