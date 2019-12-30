Прошедшие десять лет коренным образом изменили страну

«Круглые» и «юбилейные» даты — это традиционный повод оглянуться назад, и не на год, а на десять, двадцать, пятьдесят лет… Азербайджан — не исключение, и здесь в преддверии красивой даты — 2020 — тоже подводят свои итоги второго десятилетия XXI века. Сделать это и легко, и трудно. Легко, потому что можно суммировать статистические данные, «взять поправку» на резкое падение цен на нефть и намеренную девальвацию маната и с видом отстраненного эксперта оценивать плюсы и минусы. Можно без труда «оцифровать» экономические, демографические и социальные сдвиги. Можно и нужно отметить, что в последние годы в Азербайджане прошли коренные реформы государственного управления. Президент Ильхам Алиев дважды одержал победу на выборах. На основе результатов референдума были внесены изменения в конституцию, в стране появился пост Первого вице-президента, который сегодня занимает Мехрибан ханум Алиева. Уже в последние недели уходящего года был дан старт коренным кадровым реформам, распущен парламент и объявлены досрочные выборы.

Но вот этот краткий пересказ и данные статистики, даже такие выразительные, как, к примеру, первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии, нередко затушевывают главный результат. За эти 10 лет Азербайджан благодаря стратегии реформ и программам развития, которые осуществляются под руководством президента Ильхама Алиева, не просто изменился — страна по сути «вышла из постсоветской шинели». Сегодня стереотипы девяностых в отношении Азербайджана уже безнадежно устарели. За прошедшие 10 лет Азербайджан стал страной, где принимают «Евровидение», первые в истории Европейские игры и Игры исламской солидарности, чемпионаты мира и Европы по самым разным видам спорта, от бокса и борьбы до гимнастики, где есть свой этап «Формулы 1», где реализуются такие градостроительные проекты, как «Белый город» и «Пламенеющие башни» и такие инициативы социального управления, как ASAN, ABAD и DOST. И где осуществляются по-настоящему грандиозные проекты.

Азербайджан начинает «газовый бум»

Второе десятилетие XXI века в Азербайджане ознаменовалось стартом нового суперпроекта — «Южного газового коридора». Этот крупнейший инвестиционный проект предусматривает поставки на европейский энергетический рынок «голубого топлива» с азербайджанского месторождения «Шахдениз-2». Для Азербайджана ЮГК — это прежде всего «газодоллары» (или «газоевро»)). Но не только. Этот проект существенно укрепляет политические позиции нашей страны, А его важность для европейского рынка меняет уровень политической безопасности в регионе, точнее, заинтересованности в этой безопасности ведущих центров силы. Первая декларация о ЮГК между Азербайджаном и ЕС была подписана еще в 2011 году. В декабре 2013 года было подписано окончательное инвестиционное решение по «Шахдениз-2».

Процесс реализации этого проекта был непростым. Более того, накануне важных решений по газу в Азербайджане планомерно пытались раскачать ситуацию извне, причем особое усердие в этом проявляли как бы европейские структуры, тесно связанные с российским «газпромовским» лобби, вроде немецкой социал-демократической «тусовки». Но затормозить реализацию проекта не удалось. Строительство «Южного газового коридора» не сорвало и падение цен на нефть.

28 мая 2018 года, в день столетнего юбилея провозглашения независимой Азербайджанской Демократической Республики, президент Ильхам Алиев официально дал старт экспорту газа по ЮГК. Затем торжественные церемонии проходили в Турции, по мере того, как входили в строй Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы.

Соглашение по ЮГК президент Ильхам Алиев справедливо назвал «Контрактом XXI века». Сегодня азербайджанский газ на рынках Европы уже стал реальностью. И коренным образом изменил расстановку сил, лишив «Газпром» прежней монополии на рынке юга Европы. Уже по горячим следам реализации «Южного коридора» Москва была вынуждена объявить о приостановке своего проекта «Южный поток». Его попытались заменить «Турецким потоком», но в конце года он, как и «Северный поток-2», стал жертвой жестких санкций со стороны США.

В Баку с самого начала подчеркивали: свои трубопроводы Азербайджан не строит «против кого-то» (в отличие от газпромовских проектов, чьей целью было «удушение» Украины). Но санкционный удар по российским проектам после старта ЮГК — верный признак, насколько азербайджанский газ сместил равновесие на европейском энергетическом рынке. Тем более что сегодня инвесторы уже заинтересовались структурой «Абшерон». Наконец, солидную информацию к размышлению получил и Туркменистан со своими запасами газа.

«Инфраструктурная революция»

Еще одним важным итогом десятилетия стала осуществленная Азербайджаном «инфрастурктурная революция». Около двух лет назад Азербайджан осуществил еще один свой «мегапроект» — была введена в строй железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В регионе сформировалась новая транспортная сеть — уже вокруг Армении, еще недавно обладавшей лучшей в регионе «логистикой». Азербайджан и Грузия не просто получили железнодорожное сообщение с Турцией — новая магистраль вместе с новым торговым портом в поселке Алят позволила «замкнуть» железнодорожное измерение «Шелкового пути» и создать «сопряжение» с проектом «Лазуритового пути» на Среднем Востоке, что превращает Азербайджан в «ворота» для Центральной Азии. Сегодня по подсчетам Давосского форума Азербайджан находится на 11-м месте в мире по эффективности железных дорог, на 27 (и на первом месте в СНГ) — по качеству автомобильных дорог, на 12-м — по эффективности воздушного транспорта (с учетом «пятизвездочного» рейтинга национальной авиакомпании AZAL и бакинского аэропорта «Гейдар Алиев»)…Всего же по уровню инфраструктуры Азербайджан вышел на 34 место в мире. «Нефтяной кризис» стал для нашей страны серьезным «стресс-тестом», но не привел к срыву «мегапроектов». Более того, Азербайджан по-прежнему остается бесспорным экономическим лидером региона, Что уже получило понятное прочтение и в военной сфере, и в политике.

Что видно с высоты Лелетепе, или Удар с беспилотников по армянским мифам

Бои в Карабахе в апреле 2016 года и освобождение от оккупантов высоты Лелетепе стали не просто «самой крупной за последние годы вспышкой боевых действий». Они еще и вызвали в регионе кардинальный военно-политический сдвиг.

Как уже по горячим следам отмечали военные эксперты, Азербайджану, задействовав всего 10-15% своего военного потенциала, удалось эффективно «отодвинуть» линию фронта на безопасное расстояние от своих прифронтовых сел и городов Тертер и Нафталан. Стало возможным возвращение беженцев в село Джоджуг Марджанлы. Под контроль азербайджанской армии перешли высоты вокруг села Талыш, в результате жители этого села, которые слишком хорошо помнили, как еще недавно с этих высот обстреливали крестьянские дома в Азербайджане, теперь предпочли удирать в Армению. В Иреване, где еще недавно позволяли себе выражения в стиле «у Армении армия, а у Азербайджана вооруженные формирования», обещали новые территориальные захваты и строили планы, как с их помощью сделают Азербайджан более «уступчивым» на переговорах, внезапно поняли: что-то пошло не так. Вначале армянские стратеги пытались отрицать сам факт территориальных потерь. Потом потребовали от Азербайджана вернуться на прежние позиции. И в конце концов вынуждены были слезно умолять Россию вмешаться. Москва добилась прекращения огня, но вот отвоевывать обратно высоту Лелетепе для Армении уже не стала.

Но, кроме сугубо военно-территориальных итогов (а контроль над стратегическими высотами» не стоит недооценивать), бои апреля 2016 года обозначили новый расклад сил. Как оказалось, война еще не закончена. Азербайджан слишком рано записали в «проигравшие», а Армения слишком поспешно поверила в собственную победу. Азербайджан задействовал на линии фронта уже другую армию — с четкими командными цепочками, прекрасной боевой подготовкой, да еще и вооруженную современным оружием, вплоть до ударных беспилотников. Армянские оборонительные порядки рухнули с пугающей быстротой. Более того, как показала первая же политическая реакция, Баку не столкнулся и с «выкручиванием рук» и даже заручился серьезной поддержкой на таких площадках, как ЕАЭС и ОДКБ, куда Армения входит, а Азербайджан — уже нет. Серж Саргсян, еще недавно грозивший Азербайджану новыми территориальными потерями с трибуны Совета Европы, теперь растерянно мямлил: что делать, если армянская армия вооружена оружием 80-х годов? Апрельский шок оказался столь сильным, что вызвал в Армении тяжелейшую внутриполитическую дестабилизацию — уже в июле 2016 года в Армении террористы «Сасна Црер» захватили полицейскую базу, а весной 2018 года казавшаяся смешной акция Никола Пашиняна «Мой шаг» смела криминальную диктатуру Сержа Саргсяна.

«Необъявленная военно-логистическая катастрофа»

Бои апреля 2016 года были первым, но не последним «военно-территориальным сдвигом» десятилетия. Уже в конце весны — начале лета 2018 года Азербайджан провел почти бескровную — и блестящую — операцию на Нахчыванском направлении, освободив от оккупантов село Гюннют Шарурского района, захваченное еще 26 лет назад, гору Хунут, возвышенность Агбулаг, а затем горы Гызылгая и Мехридаг. В результате под огневым контролем Азербайджана оказалось село Арпа в Даралаязе (ранее переименованное армянской стороной в Арени). А высота Гызылгая в окрестностях села Гюннют позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Иреван-Ехегнадзор-Горис-Лачын- Ханкенди и дорогу на Мегри. Для Армении это настоящая логистическая катастрофа, особенно с учетом того, что именно через Иран и Мегри в страну доставляются российские военные грузы. Официальный Иреван сначала пытался скрыть сам факт территориальных потерь, затем их все же сквозь зубы признали. Выкладки экспертов предпочитали вообще не комментировать.

Затем последовало новое «продвижение» — уже в Газахском районе, где «в зоне огня» оказались дорога, связывающая Иреван и Тбилиси, и трубопровод, по которому Армения через Грузию получает российский газ. Иреванские военачальники уверяют, будто бы это не так, но во время недавнего нарушения прекращения огня на газахском участке границы Армении свою стратегическую дорогу на Тбилиси приходилось перекрывать.

Наконец, на прошедшее десятилетие пришлось и несколько «знаковых» закупок Азербайджаном новых образцов оружия. Уже в 2011 году Азербайджан продемонстрировал на военном параде в честь 20-летия воссоздания своей национальной армии российские ЗРК С-300 «Фаворит» (и заставил Армению отказаться от планов задействовать аэропорт в оккупированном Ханкенди). В ходе боев за Лелетепе были примерены ударные БПЛА. Уже после этого стало известно о закупке Азербайджаном РСЗО «Полонез», ОТРК «ЛОРА» и средств противовоздушной обороны, способных перехватить, к примеру, ракеты от комплекса «Искандер».

И все это уже обозначает в Карабахе новую реальность. Вопреки устоявшимся политическим мантрам, теперь у армяно-азербайджанского конфликта появляется и военное решение — азербайджанская армия готова восстановить территориальную целостность страны военным путем. А это уже коренным образом меняет расклад сил и на переговорах.

«Упущенные возможности» и дипломатическая перезагрузка

К сожалению, прошедшие 10 лет, вопреки надеждам, так и не принесли ожидаемого прорыва на переговорах по карабахскому урегулированию. Более того, если по «горячим следам» иреванской «шашлычной недореволюции» многие выражали надежды, что новое правительство Армении наконец пойдет на конструктивные и компромиссные шаги в Карабахе, то теперь, после пашиняновской демагогии в стиле «Карабах — это Армения, и точка!», обращения к Бако Саакяну «Уважаемый марзпет» и т.д. надежд на дипломатическое продвижение не остается.

Однако за прошедшие 10 лет на Южном Кавказе произошла «дипломатическая перезагрузка». Официальный Баку накануне СМИД ОБСЕ в Братиславе распространил меморандум, где четко изложил свою позицию по Карабаху. Азербайджан, по мнению большинства экспертов, провел свои «красные линии» и обозначил предел уступок, чем поверг армянскую дипломатию в настоящий шок. Там просто не знали и не знают, как на это реагировать. Вынести на мировую арену «Карабах — это Армения, и точка!» было слишком рискованно. Признать «независимость Карабаха» — тоже опасно. Изобрести удобоваримые формулировки — этого уже не примет местное общественное мнение. Но самое главное, как сквозь зубы признают уже и армянские политики и эксперты, Иреван сегодня «играет черными», и дипломатическая инициатива сегодня на стороне Азербайджана. К тому же Иреван потерял и «монополию» на симпатии мирового общественного мнения и дипломатии. Прежде всего на «стратегических» треках — в ОДКБ, В отношениях с США и с ведущими странами Европы.

Сотрудничество есть. Интеграции не будет. Ни с кем

Прошедшие годы вполне можно назвать «десятилетием успешной дипломатии». Азербайджан активно и эффективно демонстрирует свое влияние на пространстве ОДКБ, уверенно укрепляет свои позиции в Движении неприсоединения…

Но в центре внимания общественности было другое. Уже в последние дни уходящего года президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил точку в вопросах «евроинтеграционных» перспектив Азербайджана. «Азербайджан не собирается вступать в ЕС, нас там и не ждут. Мы не входим даже в список кандидатов и в отличие от некоторых стран бывшего СССР, объединенных в проект «Восточного партнерства», не подписали соглашение об ассоциации. Я его прочел от начала до конца, и понял, что это не соглашение, это – инструкция, которой мы должны следовать. Я задал вопрос членам своей команды: Зачем нам эта инструкция? Что она нам даст? Есть ли какая-то практическая выгода? Я лично ее не увидел, поэтому мы и предложили европейской комиссии работать над двусторонним соглашением, где были бы выгоды для нас. Чтобы я мог сказать гражданам Азербайджана, зачем мы на это идем» — так глава государства определил причины, по которым наша страна не видит для себя перспектив евроинтеграции. Еще раньше президент отметил: Азербайджан входит в ОБСЕ и Совет Европы, представлен в «Евронесте», и этого достаточно. За кадром — четкое осознание «красных линий». Азербайджан открыт для сотрудничества, но не собирается делиться своим государственным суверенитетом ни с Москвой, ни с Брюсселем, ни с кем-либо еще. Официальный Баку весьма прохладно отнесся к возможности вступления Азербайджана в российские интеграционные проекты. В ответ на многочисленные «вбросы» и «утечки» по поводу «плана Дугина», «плана Лаврова» и прочих «задумок» в стиле «Азербайджан вступает в ЕАЭС и ОДКБ, а Россия взамен посодействует освобождению пяти районов» в Баку четко заявляли, что не намерены вступать ни в Евразийский союз, ни в ОДКБ. При этом Азербайджан успешно выстраивает двусторонние отношения и с Россией, и с ее партнерами по ЕАЭС и ОДКБ, исключая Армению, и с мусульманскими странами, и с государствами Европы. И уже определяет для Армении «внешнеполитический потолок» в Европе, где, к примеру, Пашиняну в интервью итальянскому изданию приходится изворачиваться и искать ответ на вопрос, как Армения собирается строить отношения с Италией на фоне ее энергетического сотрудничества с Азербайджаном. В числе успешных направлений азербайджанской дипломатии — Франция, где местные суды «пакетами» отменяют решения городских властей о «побратимстве» с населенными пунктами оккупированного Карабаха. При этом Францию в Армении считали своим ближайшим союзником и здесь уж точно не ждали сюрпризов. Но, как оказалось, продуманная азербайджанская дипломатия, от Дней Азербайджана в Париже и Каннах до экономического сотрудничества, включая запуски азербайджанских спутников с французского космодрома, вполне может «перевесить» на многих направлениях голоса французских армян. Активно развиваются связи с Грецией, с Великобританией. Наконец, масштабные сдвиги произошли в отношениях с США.

На Западном фронте есть перемены

По иронии судьбы, первые «знаковые» подвижки на американском треке обозначились еще в 2010 году, во время визита в регион тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Но настоящий «рестарт» наступил уже в 2018-1019 годах. Визит в страны Южного Кавказа помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона обозначил на Южном Кавказе новую американскую Realpolitic, где в числе основных принципов урегулирования конфликта наличествует уважение территориальной целостности (что для армянской верхушки оказалось очередным шоком). Вашингтонскому эмиссару не удалось договориться с Иреваном и о режиме санкций против ИРИ. Несколько армянских фирм, связанных с околовластными кругами, подпали под адресные санкции США. Затем, уже после отставки Болтона, последовал новый «сдвиг»: США довели военную помощь Азербайджану до 100 миллионов долларов, и обнулили ее для Иревана — как яркое доказательство, что Джон Болтон ушел, но вот интересы США в регионе остались. Приоритеты тоже.

Американская помощь, предупреждают эксперты — это прежде всего политический жест, а потом уже деньги как таковые. Особенно для экономически успешного Азербайджана. Куда важнее, что наша страна смогла зарекомендовать себя как надежный партнер и ценный союзник для Вашингтона (и избежать при этом слишком резких проблем на российском и иранском «треках», что тоже, без сомнения, огромное достижение внешней политики Ильхама Алиева с просчитыванием рисков и четкой выверенностью любой «корректировки курса»). И понятно, что этот процесс «политической переоценки» только начинается.

«Точка принятия решения»

Прошедшее десятилетие было бурным и непростым. Оно вместило в себя и динамичные преобразования, и старт мегапроектов, и «проверки на прочность», от вооруженных провокаций армянских агрессоров на линии фронта до попыток раскачать ситуацию изнутри, в том числе с помощью терактов. Но сегодня уже очевидно: Азербайджан не просто выдержал экзамен. Наша страна уже переросла «постсоветские» рамки и теперь уверенно и эффективно проводит свою политику, опираясь на собственные национальные интересы. Это и есть главный итог прошедших 10 лет.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az