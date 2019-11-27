«Чего можно ожидать руководителя страны, который отождествляет Нжде с Молотовым? Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии по случаю 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета.

«Посмотрите, какие важные события произошли всего лишь за два месяца – в октябре-ноябре. По приглашению президента Путина я принял участие в Дискуссионном клубе «Валдай». Туда были приглашены всего 3 главы государства, в том числе Азербайджан. Это еще раз говорит о том, какое большое значение Россия и ее президент придают Азербайджану, с каким уважением к нам относятся. Там я сказал свое слово в прямом эфире. Я мог бы сказать это и в Баку, в каком-то районе. Кто бы это услышал? Наши. То есть, мы говорим это не для себя, мы говорим для того, чтобы знал весь мир. И там в прямом эфире я сказал: «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Весь мир еще раз увидел, что Карабах принадлежит Азербайджану, весь мир еще раз узнал эту истину. После этого на Саммите СНГ – он состоялся спустя несколько дней после «Валдая» — я отметил, что мы находимся в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы не можем позволить, чтобы на пространстве СНГ возводили памятники фашистам. Я сказал, что в Армении фашисту Гарегину Нжде возведен 6-метровый памятник, он должен быть снесен, это неприемлемо. Сказал, что в то время он был арестован и сгнил в тюрьме. Хочу также отметить, что организация, которая произвела арест, называлась «СМЕРШ». Тем, кто не знает, хочу сообщить, что это аббревиатура означает «Смерть шпионам». То есть, он был арестован как шпион, его лишили свободы на 25 лет, фактически приговорили к смерти, и он умер во Владимирской тюрьме. Посмотрите, что ответил премьер-министр Армении? Он сказал, что и Солженицын был в лагере, и диссиденты сидели в тюрьме. То есть, этот человек отождествляет Солженицына и других людей, арестованных за свободу слова и впоследствии реабилитированных, с фашистом Нжде. Это говорит о том, что власть в Армении может поменяться, но фашистская сущность этой страны – не меняется. Я дал им шанс. В своем выступлении я сказал, что его установила прежняя власть. Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет, разрушит этот памятник. Пусть смоет с Армении это пятно. Чтобы они избавились хотя бы от одного пятна. Нет, посмотрите до чего дошла их фашистская сущность, что они утверждают, что он сражался с турками. То есть, это для них главное. Они и детей воспитывают так, в духе ненависти к нам, Турции, мусульманам»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что памятник фашисту Нжде находится на повестке дня, и премьер-министр Армении допустил на Ашгабадском саммите большую ошибку, сравнив Солженицына с фашистом.

«Но хоть после этого бы сделал вывод, потому что в печати, причем в российской, другой печати его высмеяли: что он говорит, о чем он, что это такое? Смотрите, что он сказал потом. На встрече с российскими журналистами он сказал: Ну и что, что Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, комментарии уже излишни. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза, он встретился в 1939 году, чтобы устранить вероятность войны. Он не служил Гитлеру. Он являлся одним из ведущих лиц Советского Союза, возглавлявшего антигитлеровскую коалицию. Разве можно отождествлять его с Нжде?! Я привожу эти примеры еще и для того, чтобы молодежь хорошо училась, не попадала в будущем в такое смешное положении, хорошо знала историю. Но сегодня это говорит руководитель той страны. То есть, чего можно от них ожидать? Риторический вопрос», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az