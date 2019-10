Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние высказывания соперника по президентской гонке 2016 года, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обвиняла ряд американских политиков в связях с Россией.

«Хиллари назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России», а экс-кандидата в президенты США от партии «зеленых» Джилл Стайн «российским агентом». Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума!»,-, — отметил он в Twitter.

So now Crooked Hillary is at it again! She is calling Congresswoman Tulsi Gabbard “a Russian favorite,” and Jill Stein “a Russian asset.” As you may have heard, I was called a big Russia lover also (actually, I do like Russian people. I like all people!). Hillary’s gone Crazy!

